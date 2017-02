Fleet manager – kto to jest i co robi?

K ażda flota samochodowa ma swoją szarą eminencję. To człowiek, który choć na co dzień wydaje się być niewidzialny, w rzeczywistości dba o mobilność każdego z aut oraz decyduje o firmowych zakupach w salonach samochodowych. To oczywiście część codziennych obowiązków fleet managera. Co jeszcze należy do jego zadań?

Pierwsi managerowie floty w polskich przedsiębiorstwach pojawili się jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych. Wtedy jednak ich obowiązki były dużo bardziej analogowe. Dokumentacja nie była prowadzona na komputerach, lecz w formie papierowej - zbierana w segregatorach. Z biegiem lat lista obowiązków uległa zmianie. Gdy firmy zauważyły, że samochody są ważnym składnikiem majątku, postanowiły zacząć dbać o ich stan. Zadania związane z kontrolą zostały powierzone kierownikowi floty. Poza tym ważnym trendem rozwojowym była elektronizacja. Ta najpierw pozwoliła usprawnić i usystematyzować pracę fleet managera, a później dodała do jego obowiązków kilka nowych zadań. Dobrym przykładem rozszerzenia kompetencji jest chociażby proces podejmowania decyzji o zakupie samochodów. Przed wyborem konkretnego modelu, zarządca parku musi dokładnie przeanalizować wszystkie wydatki, związane z całkowitym kosztem pozyskania w czasie eksploatacji. Zarządca floty to także strateg „Dziś wzorcowy menadżer floty to człowiek, który powinien dokładnie wiedzieć, ile i jakie samochody jeżdżą w firmie, kto nimi jeździ i gdzie się znajdują, w jaki sposób są finansowane, serwisowane, itd.. Powinien potrafić tak dobrać flotę do potrzeb firmy, aby kosztowało ją to jak najmniej zarówno pod względem kosztów, jak i ludzi. „Dziś manager floty to bardziej strateg aniżeli „człowiek od zmiany opon”, jak to bywało jeszcze nie tak dawno.” - wyjaśnia Piotr Wielgus - redaktor naczelny magazynu "Menadżer Floty".