Włoch idealny we flocie

Fiaty cieszą się dużą sympatią naszych klientów - twierdzi Mateusz Budzyński z Europcar Polska. Właśnie dlatego firma została w zeszłym roku jednym z największych klientów flotowych włoskiej marki. Jaki model szczególnie upodobała sobie wypożyczalnia?

Europcar to jedna z największych firm zajmujących się wynajmem krótko- i średnioterminowym. Działa w 142 krajach Europy, obydwu Amerykach, Afryce i Azji. Tylko w Polsce w parku samochodowym przedsiębiorstwa znajduje się 1600 pojazdów. Ważne miejsce wśród nich zajmują Fiaty. Europcar skupił się na dwóch modelach włoskiego producenta. Od kilku lat eksploatuje Pięćsetki, w zeszłym roku do firmy dołączyły nowe Tipo.

„Nasza flota na przestrzeni lat systematycznie rośnie, a Fiaty goszczą w niej od dłuższego czasu. Początkowo były to Fiaty 500. W ubiegłym roku nasza oferta aut kompaktowych wzbogaciła się o 130 nowych Fiatów Tipo w wersji sedan.” - powiedział Mateusz Budzyński z Europcar Polska.

Skala zakupów realizowanych przez wypożyczalnię sprawia, że trafiła ona do ścisłej czołówki największych flot samochodowych Fiata w Polsce . To tytuł niezwykle zaszczytny, ale nie tylko dla Europcar. To także świadectwo wysokiej wartości włoskiej marki. Ogólnoświatowa wypożyczalnia samochodów z całą pewnością jest dużym partnerem. A takie przedsiębiorstwo nie podejmie decyzji o zakupie do momentu, w którym nie przeprowadzi bardzo precyzyjnego rachunku zysków i strat. Tym bardziej, że profil jej działalności jest w głównej mierze skierowany w stronę klienta biznesowego.

Dobre warunki finansowania to ogromna zaleta

Oczywiście zestawienie, które zawiera utratę wartości, koszty serwisowania, sumy wydatkowane na przeglądy gwarancyjne oraz ubezpieczenia jest ważne, nie zamyka jednak pełnej listy wydatków. Ważnym elementem całkowitego kosztu posiadania jest forma finansowania. „Zakup floty finansujemy ze środków własnych lub częściowo wspomagamy się kredytowaniem ze strony FCA. Zaproponowane warunki finansowe są atrakcyjne w porównaniu do innych ofert na rynku. Tym samym stanowiły jeden z wielu czynników, które zadecydowały o zakupie włoskich aut.” - dodaje Mateusz Budzyński z Europcar Polska.