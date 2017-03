Utrata wartości – co to jest i jak ją liczyć?

Z akup samochodu na firmę to przede wszystkim świadomość pełnego kosztu posiadania. A co stanowi jego zasadniczą część? Niestety utrata wartości. Właśnie dlatego zarządcy flot przed podjęciem decyzji dotyczącej zakupu auta, muszą sprawdzić przewidywania dotyczące wartości rezydualnej. Co to takiego, jak ją liczyć i jak to wygląda na żywym przykładzie? Zaraz o tym opowiemy.

Planowanie zakupów do floty samochodowej to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Zarządcy podczas poszukiwania nowych środków transportu muszą wziąć pod uwagę nie tylko wartość początkową aut i koszty eksploatacji, ale też m.in. wartość rezydualną. Wartością rezydualną, czy też resztkową, nazywa się przewidywaną sumę, za którą będzie można odsprzedać pojazd po zakończeniu użytkowania. Wyliczaniem wartości rezydualnej zajmują się instytuty analityczne, a w tym m.in. Eurotax. O wysokości spadku ceny w przypadku samochodów decyduje cała seria czynników. Podstawą jest prosta zasada - im droższy w zakupie jest pojazd, tym więcej można na nim stracić podczas eksploatacji. Znaczenie ma też rodzaj wykorzystywanego paliwa i pojemność silnika - dla przykładu diesle oraz auta z motorami o pojemności większej niż 2 litry szybciej spadają z ceny. Analitycy biorą pod uwagę również rodzaj nadwozia czy wizerunek producenta danego auta. Wyposażenie? Inwestycja bez większego znaczenia Wyposażenie samochodu, choć jest czynnikiem ważnym, niestety nie daje pewności inwestycyjnej. Zazwyczaj opcje w postaci nawigacji satelitarnej, ksenonowych reflektorów czy skórzanej tapicerki, podnoszą cenę auta używanego w niewielkim stopniu. Wpływ na wartość rezydualną mają jeszcze kolor nadwozia, sposób eksploatacji, ilość szkód, miejsce serwisowania auta, a nawet częstotliwość wprowadzania nowych modeli i polityka cenowa prowadzona przez producenta. Dzisiaj zagadnienia związane ze spadkiem wartości nabierają nowego znaczenia dla flot samochodowych. Na rynku aut firmowych coraz częściej stosowaną formą finansowania staje się bowiem wynajem długoterminowy. A podstawą ofert typu FCA Fleet Services jest to, że w trakcie użytkowania firma spłaca kwotę niewiele wyższą, niż wynosi rynkowa utrata wartości auta. Wyznaczenie wartości rezydualnej pozwala firmom finansującym na precyzyjne wyliczenie kosztów i określenie wysokości rat na właściwym poziomie.