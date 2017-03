Samochód jak telefon. Kupisz w abonamencie

J uż nie liczy się „mieć”, istotne jest „używać”. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że kierowca płaci tylko miesięczną ratę, a jedyne wydatki jakie ponosi na bieżąco to zakup paliwa. Reszta kosztów go nie interesuje. Dobrym przykładem takiego programu finansowania jest Fiat Abonament. Prześledźmy zalety rozwiązania na przykładzie rodziny modelu Tipo.

Fiat Abonament to jeden z najnowszych pomysłów finansowania zakupu włoskich samochodów. Podstawa programu jest dosyć prosta - kierowca nie kupuje auta, a jedynie płaci opłatę za jego użytkowanie. Pomijając abonament, kierowcę interesują tylko i wyłącznie dwa dodatkowe wydatki. Pierwszym jest zakup paliwa, drugim koszt płynu do spryskiwaczy. W stałej, miesięcznej racie zawarty jest nie tylko spadek wartości. Klient bez żadnej dopłaty otrzymuje również m.in. serwis mechaniczny i gwarancyjny wykonywany w autoryzowanej stacji obsługi, ubezpieczenie wraz z assistance, sezonową wymianę i przechowywanie opon oraz koordynację obsługi szkód komunikacyjnych, połączoną z możliwością otrzymania auta zastępczego. Tipo w abonamencie już od 1150 złotych! Przy wyborze programu Fiat Abonament wydatki są niskie. Jak bardzo? W przypadku Fiata Tipo sedan w wersji bazowej rata miesięczna wynosi już 1150 złotych. Jeżeli kierujący zdecyduje się na model hatchback napędzany 1,4-litrowym silnikiem o mocy 95 koni mechanicznych oraz skonfigurowany w pakiecie Pop, koszt abonamentu wyniesie 1250 złotych. Wyliczenia dotyczą oferty, w której auto jest eksploatowane przez 23 miesiące, przy maksymalnym przebiegu na poziomie 25 tysięcy kilometrów.