Fiat Tipo hatchback – najzgrabniejszy w rodzinie

S UV-y może i mają się dobrze, ale wieści o śmierci hatchbacków są mocno przesadzone. Właśnie ten segment zyskuje ostatnio najbardziej. Kochamy je za kompaktowe gabaryty, świetny design i funkcjonalność. Fiat doskonale o tym wie, dlatego swoją ostatnią nowość - Tipo, zaraz po sedanie zaprezentował w właśnie w wersji HB.

Niezależnie od tego, czy usiądziemy z tylu, czy z przodu, od razu docenimy spore rozmiary wnętrza auta. Kabina jest przestronna i nie brakuje przestrzeni ani na głowę, ani na nogi. To dzięki wyżej zamontowanym fotelom. Dzięki nim kierowca i pasażer maja też lepszą widoczność. Właściciele Tipo śmiało mogą planować dłuższe wyjazdy w cztery lub w pięć osób, w przypadku gdy będą to dzieci. Montaż fotelików czy nosidełek ułatwi system ISO FIX.

Tipo w pięciodrzwiowym nadwoziu typu hatchback, to według mnie najzgrabniejsze auto z całej rodziny. Nadwozie ma 4,37 metra długości – to tyle samo co Opel Astra i o 1 cm więcej niż VW Golf i Ford Focus. Pod względem szerokości (2 metry), Tipo również kwalifikuje się do czołówki. Te wymiary bezpośrednio przekładają się na ilość miejsca wewnątrz kabiny, a także na pojemność bagażnika, która w tym przypadku wynosi aż 440 litrów. To absolutny rekord, wynik lepszy od Golfa i to aż o 60 litrów oraz Aurisa (o 80 l.).

Regulowaną w dwóch płaszczyznach kierownicę z łatwością ustawimy według własnych wymagań, a umieszczone na niej przyciski ułatwiają sterowanie systemem multimedialnym. Tuż za kierownicą znajdziemy tablicę przyrządów. Nie było tu miejsca na designerskie smaczki, ale zegary i wyświetlacz komputera pokładowego są przejrzyste i czytelne. Wspominany komputer pokazuje średnie zużycie paliwa, zasięg, przebieg ogólny, przebieg dzienny i dystans do przeglądu.

Na środku deski rozdzielczej w bogatszej wersji auta znajdziemy wyświetlacz, który oprócz tego, że służy do obsługi multimediów i nawigacji, potrafi też przeprowadzić szkolenie z ekonomicznej jazdy. Mamy tu asystenta dającemu wskazówki i nagradzającego oszczędne praktyki. Można to potraktować jako wyzwanie i dążyć do osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Nagrodą w tym konkursie będzie mniejsze zużycie paliwa.

Pod maską silnik turbo

Pod maską testowanego auta pracował benzynowy silnik 1.4 16V T-Jet o mocy 120 KM, współpracujący z sześciobiegowa skrzynią manualną. Trzeba się nieźle namachać, by auto rozpędzić do maksymalnych 200 km/h. Kolejne biegi wchodzą gładko, ale pierwsze są dość krótkie co wymaga szybkich reakcji. Tym bardziej, że komputer dbając o zużycie paliwa co chwilę podpowiada zmianę na wyższy bieg. Coś za coś. Częstsze zmiany zaowocują spalaniem na poziomie 7 litrów na każdą setkę.

A propos osiągów, 100km/h Tipo z tym silnikiem osiąga w 9,8 s. To wynik identyczny jak w przypadku większego kombi. Oprócz tego, że silnik jest elastyczny i dobrze wytłumiony, to zachowuje wysoką kulturę pracy i całkiem niezłe osiągi. Co prawda, żeby wykrzesać z niego emocje, trzeba trzymać motor na wysokich obrotach, przy 2,5 tysiącach obrotów osiągany jest maksymalny moment obrotowy równy 215 Nm.

Zawieszenie

Nowy Fiat Tipo to samochód prowadzący się bardzo neutralnie. Czuć w nim dbałość o obniżenie masy, która bez pasażerów wynosi niecałe 1200 kilogramów. Dzięki temu zawieszenie godnie znosi trudy pracy na ulicach poprzecinanych torami tramwajowymi i usianych studzienkami. Do kabiny przedostają się tylko poważniejsze drgania i drobne hałasy. W czasie energicznych ruchów kierownicą lub szybkiego pokonywania łuków, auto nieco przechyla się na boki, ale długo zachowuje przyczepność. Natomiast elektroniczni asystenci dbają o to, by utrzymać kierunek jazdy.

Układ kierowniczy również nastraja do spokojnej jazdy. W normalnym trybie, wspomaganie działa z lekkim oporem, a specjalny tryb wspomagania „City” pomaga przy miejskich manewrach np. na parkingach.

Naszym zdaniem

Odmiana hatchback to najzgrabniejsze auto w rodzinie Tipo. Ustępuje kombi możliwościami przewozowymi, ale większości mniejszych rodzin spokojnie wystarczy właśnie ta odmiana nadwoziowa. Wnętrze jest przestronne i funkcjonalne, a w droższej odmianie Easy wystarczająco bogato wyposażone. Wersja z testowanym silnikiem jest optymalna. Jeśli ktoś szuka oszczędności, za dodatkowe 3500 zł. może wybrać wersję z tym samym silnikiem ale wyposażonym w fabryczną instalacją LPG LandiRenzo. Napęd i zawieszenie zostało skonfigurowane tak, że jest neutralne i komfortowe.

Fiat Tipo HB 1.4 T-Jet 16V

Typ silnika R4, benzynowy, turbo

Pojemność silnika cm3 1 368

Moc KM / przy obr./min 120 / 5 000

Maksymalny moment obrotowy Nm / przy obr./min 215 / 2500

Skrzynia biegów manualna, 6-stopniowa

Prędkość maksymalna km/h 200

Przyspieszenie (0-100 km/h) s 9,8

Zużycie paliwa:

Dane producenta (miasto/trasa/średnie) 7,7 / 5 / 6

Dane z testu (miasto/trasa/średnie) 8,4 / 6,4 / 7,3

Pojemność bagażnika min./max. / l 440 / 1 650

Wymiary (dł./szer./wys.) mm 4 368 / 1792 / 1495

Cena wersji podstawowej w zł 55 900

Cena testowanego modelu w zł 65 900

Plusy dobrze skalkulowana cena, praktyczne nadwozie, duży bagażnik, rozbudowany system multimedialny, funkcja wspomagania kierownicy City

Minusy zbyt wysoka pozycja za kierownicą, słabe światła, duży skok lewarka zmiany biegów

Nasza ocena 4,5