Ćwiczenie czyni mistrza - kierowców flotowych warto szkolić

P rzedsiębiorcy praktycznie zawsze poszukują optymalizacji wydatków. Niestety prawda jest taka, że na niektórych rzeczach lepiej nie oszczędzać. Dobrym przykładem jest system szkoleń skierowany do kierowców we flotach. Te wbrew pozorom wracają do kasy przedsiębiorstwa i to często ze zdwojoną mocą!

Prawo pracy w części odnoszącej się do BHP mówi wyraźnie - pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań, które prowadzą do poprawy bezpieczeństwa warunków pracy pracowników. Niewątpliwie jednym z takich działań mogą być właśnie szkolenia skierowane do kierowców samochodów flotowych. Oczywiście przepisy to nie jedyny powód, dla którego firmy powinny inwestować w kadrę. To również bardzo dobre działanie wizerunkowe i sposób premiowania. Nie ma bowiem lepszej sytuacji, w której pracownik jest przeświadczony o tym, że pracodawca o nim pamięta.

Oczywiście dbanie o zdrowie i życie pracowników jest w przypadku kursów doszkalających najważniejsze. Nie bez przyczyny pisaliśmy jednak o tym, że korzyści wrócą do firmy i będą to korzyści jak najbardziej wymierne. W końcu kierowcy z dopracowanymi umiejętnościami prowadzenia pojazdów spowodują mniejszą ilość zdarzeń drogowych. A to oznacza mniejsze wydatki na naprawy, wyższe zniżki na coroczne ubezpieczenie oraz wreszcie wyższą wartość pojazdu podczas odsprzedaży.

Od teorii do płyty poślizgowej

Na rynku oferowany jest szeroki zakres szkoleń. Na poziomie podstawowym użytkownicy aut flotowych po pierwsze przypominają sobie prawidłowe nawyki odnoszące się do ustawiania fotela i kolumny kierowniczej. Poza tym powracają do zagadnień związanych z pierwszą pomocą i przepisami o ruchu drogowym oraz uświadamiają sobie zagrożenia, chociażby w postaci rozpraszania uwagi za kierownicą.

Kursy doskonalenia techniki jazdy w wersji bardziej zaawansowanej to przeplatanie teorii z praktyką. W warunkach zabezpieczonego toru, kierowca wraz z instruktorem mogą przećwiczyć scenariusze podstawowych zagrożeń. Co to daje? Użytkownik auta flotowego na własnej skórze czuje, jak auto zachowuje się np. podczas poślizgu. Jednocześnie w tym samym czasie na podstawie wskazówek trenera dowiaduje się jak zminimalizować skutki zagrożenia. Zdobycie praktycznych umiejętności jest szczególnie ważne. Tylko w takim przypadku kierowca posiądzie wiedzę, która rzeczywiście przydaje się w realnym życiu.

Zaraz obok kursów doskonalących technikę jazdy w sytuacji kryzysowej, flotowym hitem są szkolenia, przekazujące kierowcom tajniki ekonomicznej i ekologicznej jazdy. Podstawą ich programu jest zrozumienie zasady - oszczędnie nie znaczy wolno. Instruktorzy uczą użytkowników flot samochodowych minimalizowania strat energii podczas jazdy, a w tym unikania nagłego hamowania i przyspieszania, przewidywania zachowań innych użytkowników dróg oraz planowania manewrów.

Eko-korzyści - i dla firmy, i dla pracownika

Kursy eko-jazdy stanowią kolejny przykład korzyści finansowych dla pracodawcy. Firma w skali floty samochodowej wydaje dużo mniej pieniędzy na zakup paliwa, a różnice przy dużych przebiegach potrafią być naprawdę odczuwalne. Pracownik z kolei otrzymuje ważny certyfikat. Ukończenie szkolenia ekonomicznej jazdy jest jednym z tych dokumentów, które będą świetnie wyglądać w CV każdego użytkownika samochodu służbowego.