Outsourcing zarządzania flotą - ile to właściwie kosztuje?

M odny ostatnio outsourcing, wkroczył także do zarządzania flotą. Istotne jest nie tylko, ile to kosztuje, ale ile firma może zaoszczędzić na wypchnięciu tej działalności na zewnątrz.

Outsourcing zarządzania flotą samochodową jest pojęciem zbieżnym z wynajmem długoterminowym pojazdów. To nowoczesna forma finansowania eksploatacji aut, w której cały park samochodowy jest jedynie użytkowany, a nie kupowany. Umowy najmu na ogół podpisuje się na okres od 2 do 5 lat. Poza tym przedsiębiorca musi ustalić zakres przebiegu i zakres usługi. Co należy do jego obowiązków? Przede wszystkim uiszczanie comiesięcznej raty. Poza tym musi kontrolować stan eksploatowanych pojazdów - te często nie mogą posiadać m.in. uszkodzeń blacharsko-lakierniczych po zakończeniu umowy.

Opłata za wynajem samochodu jest kompletna. Zawiera w sobie koszty serwisowania, ubezpieczenia, wymiany opon, assistance i obsługę szkód. Jednocześnie może być naprawdę atrakcyjna. W końcu podstawą programów wynajmu długoterminowego jest założenie, że najemca spłaca niewiele więcej niż wynosi rynkowa utrata wartości auta. Pomijając raty, firmę interesuje jeszcze jeden koszt, a mianowicie zakup paliwa. Chociaż i ten wydatek można zamienić na opcję finansowania karty paliwowej.

Ogromną zaletą zarządzania outsourcingowego, jest uproszenie procesu opieki nad parkiem samochodowym. Firma w ramach wewnętrznych struktur, zajmuje się głównie dystrybuowaniem pojazdów między pracownikami, wypracowywaniem standardów eksploatacyjnych oraz analizą raportów. Reszta zadań powierzana jest opiekunowi klienta wyznaczonemu przez instytucję finansującą. Pod jednym numerem telefonu ustalane są szczegóły dotyczące wizyt serwisowych, napraw blacharsko-lakierniczych czy wymiany opon.

Stawiaj na wygodę i… przewiduj wydatki

Wynajem długoterminowy jest korzystny z jeszcze jednego powodu. Z finansowego punktu widzenia jest bardzo przewidywalny. Jako że flota samochodowa generuje mniej więcej stałe opłaty w postaci comiesięcznego czynszu i kosztu paliwa, przedsiębiorca może łatwo zaplanować budżet na eksploatację aut na najbliższe kilka lat.

Od którego momentu opłaca się postawić na outsourcing? Tak naprawdę nawet w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. W końcu opłaty są naliczane na każde auto oddzielnie. Różnica między małą firmą a dużym przedsiębiorstwem dotyczy jedynie skali korzyści. O ile w przypadku samozatrudnienia wynajem długoterminowy to w głównej mierze większa wygoda użytkowania, o tyle przy dużych parkach pojazdów oszczędności według danych PZWiLP, potrafią sięgnąć od 10 do nawet 20 proc. całego budżetu przeznaczonego na dział flotowy.