Używane auto z floty? Tak, ale jest ale

A uto po flocie na metce przestało budzić popłoch wśród kupujących. Samochody pochodzące z firm choć na ogół intensywniej eksploatowane, wcale nie powinny odstraszać. Oczywiście należy pamiętać o ich wadach, ale z drugiej strony nie można też ignorować zalet. A kluczem do sukcesu jak zwykle powinien być zdrowy rozsądek.

Na początek mamy bardzo dobrą informację. Na szczęście lata dziewięćdziesiąte i beztroskie traktowanie samochodów we flotach już dawno odeszły w niepamięć. Obecnie firmy dużo bardziej przykładają się do warunków eksploatacyjnych pojazdów. Dzieje się tak głównie dlatego, że zrozumiały prostą zależność. Auto to nie tylko środek transportu i zasadnicza część kosztu prowadzenia działalności. To też - a można nawet przede wszystkim - element majątku instytucji. A im bardziej zadbany, tym wyższą wartość będzie miał przy odsprzedaży.

Firmy z czasem wypracowały standardy, w ramach których odbywa się eksploatacja aut służbowych. Przede wszystkim stawiają na regularne serwisowanie i dobrą jakość części. Poza tym wprowadziły system kar za powodowanie świadomych uszkodzeń. Mogą także stosować zasadę udziału własnego, podczas naprawy skutków wypadków oraz rozliczają każdy z pokonanych kilometrów. Współczesne floty to też całkowicie inne auta. Królem segmentu C jest Ford Focus czy Fiat Tipo, bezkonkurencyjna wśród samochodów grupy B jest Corsa, Grande Punto i Yaris, podczas gdy mistrzem pojazdów klasy A od lat jest Fiat Panda.

Inne auta, bo we flotach są inne potrzeby. Floty to już nie tylko auta przedstawicieli handlowych, którzy nie wysiadając z samochodu objeżdżali Polskę wzdłuż i wszerz. Floty to teraz również auta, dla pracowników, którzy robią rocznie 6 tys. kilometrów, z domu do pracy i z powrotem. Takie auto trafić na wyprzedaży? Bezcenne.

Pewne źródło - podstawa udanego zakupu!

W jakim przypadku samochód poflotowy jest pewnym zakupem? Przede wszystkim, jeżeli kierowca wybierze model pochodzący z pewnego źródła. A tych można wskazać kilka. Mowa m.in. o ofertach składanych przez same firmy, instytucje leasingowe i wynajmujące, autoryzowane salony oraz komisy specjalizujące się w obrocie autami poflotowymi.