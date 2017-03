O auto w firmie trzeba dbać - pomóż kierowcom to zrozumieć!

J aki jest najlepszy samochód? Służbowy. Takie przekonanie nadal panuje w wielu firmach, które dysponują własną flotą samochodów. Ale auto w firmie to nie tylko środek transportu. To też składnik majątku, o który trzeba dbać w trakcie użytkowania, i który po okresie eksploatacji najlepiej korzystnie sprzedać.

A jak uzyskać maksymalnie wysoką cenę przy sprzedaży? Tę zagwarantuje dobry stan techniczny. O ile pracownicy muszą to rozumieć, o tyle uświadomienie problemu jest już zadaniem postawionym przed pracodawcą. A jak wiadomo nie ma lepszej pomocy dydaktycznej niż marchewka i kij.

Całkiem niedawno użytkowanie samochodów flotowych było terenem nieodkrytym. Firmy skupiały się na zakupie jak najtańszych modeli, a pracownicy… no właśnie. To z lat dziewięćdziesiątych pochodzą kawały mówiące o tym, że najszybszym pojazdem na świecie jest auto służbowe. Z czasem firmy jednak obudziły się. Zauważyły, że inwestycja we flotę samochodową jest ogromna. A dobrym sposobem oszczędzania i zmniejszenia kosztów jest m.in. późniejsza sprzedaż aut za maksymalnie wysoką kwotę.

Swoje trzy grosze do zmiany myślenia firm wniosły również atrakcyjne formy finansowania zakupu. Przykład? W programie FCA Fleet Services za niewielką, miesięczną opłatę przedsiębiorca otrzyma fabrycznie nowe auto wraz z pakietem serwisowym i ubezpieczeniem. Kompleksowa oferta nie oznacza jednak, że firmy są wyjęte spod jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podpisując umowę nie tylko deklarują przebieg, ale przede wszystkim gwarantują właściwą kondycję auta w momencie zwrotu po okresie finansowania.

Zabezpiecz się umową, ale nie o pracę…

Firmy zaczęły poszukiwać metod, które pozwolą zrozumieć tą samą zależność również pracownikom. Stało się to wtedy, gdy zrozumiały, że sposób eksploatacji aut służbowych ma duże znaczenie. A recepta okazała się dosyć prosta. Przede wszystkim użytkownicy samochodów flotowych są zobowiązywani do podpisywania umów powierzenia. Na ich mocy deklarują znajomość regulaminu eksploatacji auta oraz zobowiązują się do poniesienia odpowiedzialności za wyrządzone szkody.