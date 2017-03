Leasing czy wynajem - zobacz jak kupić samochód dla firmy

K ażdego roku zdaniem danych publikowanych przez instytut Samar około 60 proc. rynku samochodów nowych w Polsce zajmują firmy. Jak najczęściej finansują zakup? Oczywiście w postaci leasingu. Chociaż to akurat powoli zaczyna się zmieniać. Na rynku pojawił się bowiem nowy i bardzo rewolucyjny produkt, a mianowicie wynajem długoterminowy. Zobacz jak kupić auto i mieć wszystkie opłaty w jednej racie.

Każdą firmą - a szczególnie tą dużą - rządzi rachunek zysków i strat. A ten wskazuje, że zakup samochodów za gotówkę jest po prostu nieopłacalny. Przede wszystkim stuprocentowe finansowane powoduje, że już przy wyborze dwóch czy trzech pojazdów dana instytucja mrozi dużą ilość kapitału. Aby pieniądze mogły dalej pracować w bilansie operacyjnym, a firma mimo wszystko miała środki transportu, przedsiębiorcom proponowane są rozliczne sposoby rozłożonego na raty finansowania zakupu. Co to daje? Głównie to, że inwestycja przestaje być pojedynczą czynnością księgową, a rozciąga się w czasie i staje się comiesięcznie amortyzowana.

Podstawową formą Finansowania zakupu samochodu na firmę jest oczywiście leasing. Programy tego typu są realizowane przez banki zewnętrzne, ewentualnie coraz częściej przez oficjalne instytucje finansowe powoływane przez producentów. Dobry przykład stanowi chociażby FCA Leasing, która specjalizuje się w autach marki Fiat Chrysler Automotive. „Autoryzowane” firmy leasingowe mają kilka zalet - firma może korzystać z atrakcyjnych stawek na pakiety ubezpieczeniowe oraz wysokich rabatów cenowych na samochody.

Leasing na firmę - dominuje model operacyjny

Leasing dzieli się na dwa rodzaje. Dużo rzadziej na rynku polskim spotyka się finansowanie zakupu pojazdu w ramach leasingu finansowego. W tym przypadku auto jest przekazywane firmie w użytkowanie, aż do ekonomicznego zużycia. Oznacza to, że staje się składnikiem jej majątku. Przedsiębiorca płaci miesięczne raty, z których w ramach kosztów uzyskania przychodu ma prawo odliczyć jedynie część odsetkową. Co więcej, jako koszt zaliczana jest również amortyzacja.

Dużo częściej oferowane są formy leasingu firmowego w wersji operacyjnej. W takim przypadku pojazd eksploatowany przez firmę pozostaje składnikiem majątku instytucji finansującej zakup. A to oznacza, że comiesięczna faktura w całości stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Umowa przy tej formie leasingu jest spisywana na okres krótszy - nie ma możliwości finansowania zakupu do ekonomicznego zużycia. Poza tym kończy się wykupem, ewentualnie zwrotem pojazdu oraz bank leasingujący może narzucić dodatkowe warunki eksploatacyjne (np. konieczność serwisowania w ASO).