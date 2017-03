Zarządzanie flotą - kiedy outsourcing, a kiedy siłami własnymi?

S amochód bardzo często stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał środków transportu, a jednocześnie mieć kontrolę nad sposobem eksploatacji, konieczne jest wdrożenie zasad zarządzania flotą. Co to tak właściwie znaczy i o jakich kwestiach pod żadnym pozorem firmy nie mogą zapominać?

Zarządzanie flotą samochodową jest niezwykle szerokim pojęciem. To nie tylko zakup i późniejsza odsprzedaż aut w firmie, ale też ich obsługa serwisowa, kontrola przebiegów, sprawdzanie rozliczeń kilometrów oraz prowadzenie procesu ewentualnych rozliczeń szkód. W małych firmach - które posiadają maksymalnie kilka pojazdów - zadania związane z zarządzaniem flotą samochodową można starać się dystrybuować między pracownikami. Dla przykładu właściciel przedsiębiorstwa, ewentualnie jego zastępca, może pilotować proces zakupu i sprzedaży auta, sekretariat rozliczać kilometry i sposób użycia, a kierowca pilnować serwisów i w porozumieniu z szefem rozliczać szkody.

Postaw na specjalizację - wydatek, który pozwoli oszczędzić!

Niestety taka metoda nie sprawdzi się w przypadku firm średnich. Przy flocie samochodowej składającej się z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu aut, sprawne zarządzanie ich eksploatacją wymaga wyodrębnienia oddzielnego stanowiska, a czasami nawet działu. Wystarczy, że każdy z kierowców każdego dnia będzie miał jedno pytanie w sprawie samochodu służbowego a już ilość czasu jaką zajmą odpowiedzi bliska będzie ośmiogodzinnemu dniu pracy.

Manager i podlegli mu ludzie będą pilnować wszystkich zadań wchodzących w zakres zarządzania flotą, a kierownictwo będzie otrzymywać jedynie wykazy wskazujące na efektywność tego procesu.

W dobie optymalizacji kosztów firmy posiadające duże floty samochodowe coraz rzadziej decydują się na utrzymywanie działów zarządzających. Czemu? To generuje potężne koszty. Oczywiście to jeszcze nie oznacza, że samochody w firmie są eksploatowane na zasadzie dowolności. Wewnętrzny dział kontroli jest bowiem zastępowany zewnętrznym. Outsourcingowa usługa pozwala na pozostawienie w ramach struktury przedsiębiorstwa wyłącznie jednego stanowiska. Zakres obowiązków osoby zatrudnianej na nim ogranicza się do analizy raportów podsyłanych przez instytucję zarządzającą.

Jeżeli chodzi o listę flotowych obowiązków, jednym z najbardziej znaczących jest oczywiście decyzja dotycząca zakupu konkretnego modelu auta. Pojazd musi być idealnie dopasowany do potrzeb użytkujących go pracowników i możliwości firmy. Kluczowe aspekty wyboru to m.in. wielkość nadwozia i wnętrza, pojemność bagażowa, wyniki spalania oraz cena. Co ciekawe, to już na etapie zakupu samochodu na firmę kontroluje się m.in. kalkulację kosztów eksploatacyjnych. Wyliczane są nie tylko wydatki na paliwo, ubezpieczenie i okresowe przeglądy, ale także na podstawie rankingów awaryjności oceniane są sumy pożytkowane na usunięcie potencjalnych awarii.

Decyzja dotycząca zakupu samochodów na firmę to też decyzja dotycząca formy finansowania. W przypadku polskich przedsiębiorstw kupno za gotówkę i w ramach klasycznego kredytu jest mocno zmarginalizowane. Floty samochodowe najczęściej decydują się na leasing oraz coraz bardziej modny wynajem długoterminowy.

Full service w jednej racie - czemu warto?

O co chodzi w wynajmie długoterminowym? Auto jest użyczane firmie zazwyczaj na okres od dwóch do czterech lat. W tym czasie jej pracownicy mogą pokonać określoną ilość kilometrów. Rozwiązanie ma kilka zalet.

Po pierwsze koszty comiesięcznego finansowania na ogół są atrakcyjne. Po drugie spłaca się niewiele więcej niż wynosi utrata wartości pojazdu. Po trzecie w ramach raty firma otrzymuje także darmowe serwisy w ASO, wymianę opon, obsługę szkód i ubezpieczenie - tak jest w fiatowskim programie FCA Fleet Services. Po czwarte wynajem długoterminowy to nie tylko optymalizacja kosztów, ale także zdecydowane uproszczenie procesu zarządzania flotą samochodową. Konieczność obsługi bardzo wielu procesów związanych z eksploatacją aut zostaje przerzucona na partnera finansującego zakup. A to oznacza, że firma nie musi ani posiadać rozbudowanej jednostki zarządzającej, ani tym bardziej korzystać z usług instytucji outsourcingowej.

Klienci biznesowi w Polsce najczęściej wybierają samochody segmentu C. To dobry kierunek, który pozwala na połączenie atrakcyjnej ceny, optymalnej funkcjonalności i rozsądnego spalania. Oferta kompaktów jest szeroka. W końcu mówimy o modelach takich jak Opel Astra, Ford Focus, Kia Cee`d czy Hyundai i30. Zarządcy flot muszą być jednak elastyczni i otwarci na nowości. A jednym ze świeżych graczy w segmencie C jest Fiat Tipo.