Pierwsze studia na kierunku… zarządzanie flotą!

S prawne zarządzanie flotą samochodową jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym. Niestety wykwalifikowanych specjalistów na rynku brakuje. Na szczęście pomysłowi naukowcy i na to znaleźli remedium. Postanowili wypełnić lukę… wprowadzając do oferty studia podyplomowe na kierunku zarządzanie flotą. Te po raz pierwszy startują już w tym roku!

Do tej pory osoby chcące zajmować się zarządzaniem parkami samochodowymi nie miały łatwej drogi do pokonania. Po pierwsze mogły próbować budować swoją karierę praktycznie od zera. Po drugie powinni poświęcić długie godziny na serię kursów specjalistycznych, merytorycznych spotkań środowisk flotowych i zdobywania wiedzy na własną rękę.

Oczywiście nie można liczyć na to, że absolwent studiów na kierunku zarządzanie flotą z miejsca zostanie managerem w dużej firmie. Tytuł może się stać przyczynkiem do awansu, jednak wyłącznie u doświadczonych już pracowników. Na co mogą liczyć osoby, które dopiero wejdą do świata zarządzania parkiem samochodowym? Przede wszystkim na ogromny atut na rynku pracy i wiedzę, która pozwoli znaleźć etat albo w jednej z firm eksploatujących auta, albo funduszu leasingowym, albo instytucji świadczącej usługi w zakresie zewnętrznego zarządzania flotą.

Rynek nie lubi próżni. Nie ma się zatem co dziwić, że w czasach tworzenia innowacyjnych kierunków studiów dostosowanych do zawodów przyszłości, ktoś wpadł na pomysł otwarcia kierunku uczącego zarządzania flotą. A że program nauczania jest przygotowany nie tylko przez renomowaną Politechnikę Warszawską, ale też specjalistów PZWLP i SKFS, można liczyć na to, że sumienny uczeń z dyplomem w dłoni rzeczywiście odnajdzie się później w środowisku zarządców parków samochodowych.