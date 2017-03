Opłaca się zarządzać flotą. W małej firmie też można oszczędzać!

Z arządzanie flotą samochodową to zarządzanie ważną częścią wydatków. Właśnie dlatego w dużych firmach zajmują się nim działy specjalnie powoływane do tego celu. Co mają zrobić małe przedsiębiorstwa? Im nie opłaca się zatrudniać sztabu ludzi, ale zawsze mogą skorzystać z pomocy systemów elektronicznych monitorujących wykorzystanie samochodów służbowych.

W małych firmach z uwagi na skalę działalności nie opłaca się powoływać działu zarządzającego flotą pojazdów. Oszczędności wynikające z kontroli użytkowania samochodów służbowych byłyby po prostu zbyt małe, aby móc pokryć koszty utrzymania zespołu ludzi. To oczywiście nie oznacza, że przedsiębiorcy są skazani na dobrą wolę pracowników. Mogą postarać się i posiadać kontrolę, i oszczędzać. Jak? Wystarczy, że wyznaczą w firmie osobę monitorującą eksploatację samochodów flotowych, a następnie wyposażą ją w jeden z inteligentnych systemów śledząco-rejestrujących. Podstawowa wersja systemu telemetrycznego pozwala na rejestrowanie aktualnego położenia auta i pokonanych wcześniej tras. Zapisuje również informacje dotyczące fazy jazdy w oparciu o zapłon oraz może wyliczać orientacyjne dane dotyczące wyników spalania. Tak stworzony system nadzorowania sposobu wykorzystania samochodów w firmie pozwala na śledzenie wielkości przebiegów, optymalizację pokonywanych tras oraz może przydać się w razie lokalizacji skradzionego pojazdu. Telemetryczne raporty - wszystko co musisz wiedzieć! Podstawowy zakres pracy systemu telemetrycznego niestety jest zbyt wąski w przypadku sprawnego zarządzania flotą samochodową . Firmy coraz częściej stawiają zatem na wersje dużo bardziej rozbudowane. Te na podstawie informacji odczytanych z czujników zamontowanych w aucie, są w stanie rejestrować dane dotyczące realnego zużycia paliwa, średnich prędkości na wybranych odcinkach tras oraz identyfikowania użycia służbowego i prywatnego. Najbardziej zaawansowane systemy są wyposażane w kamery. Ich zadaniem jest odczytywanie stylu jazdy kierowcy. Po stronie pracodawcy korzyści płynące z zaawansowanego systemu telemetrycznego, są jasne. Trasy pokonywane przez auto firmowe są rejestrowane w sposób pełniejszy, łatwiej jest ewidencjonować wydatki na paliwo, świadomość kontroli tonuje „żyłkę sportowca” u kierowcy, a ponadto można ustawić m.in. przypomnienia o potrzebie wykonania przeglądu. Na zalety może liczyć też użytkownik auta służbowego. Systemy wyposażone w tablet zamontowany w aucie mogą pełnić rolę pokładowej nawigacji. Jako że zapamiętują trasy i odwiedzane punkty, ułatwiają pracę. Poza tym pozwalają na łatwiejsze ewidencjonowanie godzin pracy. Każdy system telemetryczny posiada spersonalizowany interfejs, dostępny po zalogowaniu się na stronie internetowej dostawcy usługi. To w nim zarządca floty w małym przedsiębiorstwie ma możliwość podglądania danych zarejestrowanych przez pokładowy nadajnik. Profile są przejrzyste, dają możliwość szybkiego dostępu do poszukiwanych danych oraz pozwalają na przygotowywanie raportów spalania. W panelach dostępowych rozbudowanych systemów dostępne są też dane dotyczące stylu jazdy. Na ich podstawie, osoba kontrolująca użytkowanie floty może podjąć m.in. decyzję o wysłaniu kierowcy na kurs eco-drivingu. Auta z… aplikacją w standardzie Obecnie pomocną dłoń do flotowych managerów wyciągnęli również producenci. W ramach inteligentnych systemów pokładowych, oferują firmom możliwość zainstalowania aplikacji rejestrującej parametry jazdy. Dobrym przykładem jest program eco:Drive Fleet oferowany przez Fiata wraz z rozwiązaniem Blue&Me. Do pracy systemu potrzebny jest pendrive, rejestrujący telemetrię oraz profile założone przez kierowcę i zarządcę floty.